CorrMezz – I tifosi azzurri sono rimasti ammaliati dalle prodezze di Insigne

Anche i tifosi del Napoli stanno apprezzando le grandi prestazioni di Insigne.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, il numero 10 della Nazionale sta facendo letteralmente impazzire tutti gli italiani con tante prodezze in campo. Due goal messi a segno, giocate di qualità per i compagni e un lancio per Immobile da cui poi è scaturito il goal di Chiesa contro la Spagna. I compagni di squadra si fidano di lui e lo cercano sempre, le sue giocate sono fondamentali ed insostituibili secondo quanto detto da mister Mancini.

Il rinnovo con il Napoli tarda ad arrivare, ma i tifosi azzurri possono godersi lo spettacolo targato Lorenzo Insigne.