Chiariello: “Sacrificherei un big per migliorare la rosa: Lozano farà la differenza”

Umberto Chiariello giornalista campano, ha commentato nel corso della trasmissione ‘Campania Sport’ a Canale 21, la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Il giornalista si è sbilanciato in analisi sul futuro e sul valore della rosa azzurra.

Le sue parole:

“Io tra Lozano e Politano non avrei alcun dubbio. Il messicano è fortissimo, l’italiano è un buon calciatore. Se non si fosse infortunato Hirving avrebbe potuto mettere a segno ben 20 goal, fa la differenza”. Luciano Spalletti ha detto che l’organico gli sta bene così? Io credo che debbano arrivare almeno quattro calciatori. Hysaj, Maksimovic e Bakayoko sono andati via. Poi c’è anche Faouzi Ghoulam che non dà ancora le giuste garanzie a livello fisico. Il big che sacrificherei? Sicuramente Fabian Ruiz: non discuto le sue qualità, ma confesso che non mi ha mai fatto impazzire.”.