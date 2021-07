Repice a KKN: “Ieri sera ho vissuto delle emozioni incredibili”

Francesco Repice telecronista Rai è stato ospite a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha raccontato le emozioni vissute ieri sera a Wembley.

“I miei colleghi mi criticano perché mi lascio trasportare dalle emozioni. Mi dicono che esultare in questa maniera non è da servizio pubblico. Io non riesco a trattenermi. La Nazionale è la maglia degli Italiani, del mio popolo. Racconto dei miei colori. Quei ragazzi rappresentano un paese, sogni di riscatto. Credo che queste emozioni vissute le meritiamo. Io non mi riascolto mai perché mi imbarazzo, ma mi arrivano sempre tanti messaggi. Sono felice di fare compagnia a molti italiani che non riescono a vedere la partita in tv”.