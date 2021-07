Marotta sulla riapertura degli stadi: “La scorsa stagione abbiamo perso 100 milioni”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, durante la conferenza di presentazione di Inzaghi ha parlato della riapertura degli stadi: “Sia la lega sia i vari club sono in contatto con il governo per avere un accordo sulla riapertura degli stadi nella prossima stagione. I vaccinati sono milioni e la riapertura degli stadi potrebbe essere uno buono spot per spingere a vaccinarsi. Giocare senza pubblico è desolante e fa perdere parecchi soldi. La scorsa stagione abbiamo perso 100 milioni. Sono un grosso peso per far quadrare i bilanci per noi e per le altre squadre”.