Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“De Laurentiis vuole essere cauto in attesa di conoscere il futuro dei suoi top player, non ha fretta. Grillitsch? Il Napoli non vuole spendere più di 8 milioni, cifre lontanissime da quelle necessarie. Thorsby? La Sampdoria vuole monetizzare subito mentre il Napoli, ripeto, non ha fretta e aspetta prima di cedere”.