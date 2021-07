Mattia Zaccagni è uno dei nomi che da tanto tempo viene accostato al Napoli: il trequartista dell’Hellas Verona è stata una delle sorprese di Serie A e ha trascinato alla salvezza la squadra di Juric.

Il trequartista degli scaligeri è nel mirino anche del Milan, ma al momento entrambe le squadre non hanno presentato offerte e per il momento entrambe le piste si sono raffreddate.

Per questo motivo, non è da escludere a priori un possibile rinnovo di Zaccagni, in modo che diventi un nuovo tassello del nuovo Verona di Di Francesco. Lo riporta il Corriere di Verona.