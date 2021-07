CdS – “Petagna potrebbe essere un tesoretto di mercato per il Napoli…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione di mercato che ruota attorno ad Andrea Petagna.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’ex Spal, non dovrebbe perdere il posto nella rosa partenopea. Ma la sua posizione resta comunque in bilico.

Infatti, nel caso in cui dovessero presentarsi delle buone occasioni di mercato, non è da escludere la possibile cessione dell’attaccante da parte del Napoli, che potrebbe, in questo modo, incassare denaro per cercare un’alternativa.