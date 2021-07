Antinelli: “Rinnovo Insigne? Lo vedo sereno, vuole restare a Napoli”

Alessandro Antinelli, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’Italia e della situazione rinnovo di Insigne: “Quando Jorginho ha segnato, io ero a bordocampo ed ho lanciato le cuffie per correre ad abbracciarlo. Dobbiamo veramente essere orgogliosi di questa squadra e del ct Roberto Mancini. Emerson Palmieri? Ha veramente tanta classe. Questo Europeo l’abbiamo visto poco perchè Spinazzola era in gran forma. Ieri ha preso anche una traversa con un tiro che stava per battere Unai Simon. Rinnovo Insigne? L’azione del suo agente davvero fuori luogo. Io vedo Insigne quotidianamente e posso dire che è davvero sereno. Penso che lui voglia restare a Napoli e se dovesse andar via non è colpa sua”.