Abete: “Finale? Il merito è soprattutto di Mancini: il motivo”

Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’ per parlare dell’Italia e degli Europei: “Finale Europeo? I meriti vanno dati soprattutto a Mancini che ha costruito un gruppo veramente compatto a tal punto che non distinguiamo i titolari. Tutti i 26 calciatori sono posizionati sullo stesso livello e la qualità di gioco resta anche dopo i cambi. Ci sono calciatori di riferimento ma non sono funzionali all’obiettivo”.