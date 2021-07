Sui propri profili social, il Napoli ha elogiato le prestazione di Alex Meret, portiere italiano che ora è impegnato a Euro 2020.

Nel video pubblicato, con didascalia “Meret in azione”, ci sono alcuni interventi del numero 1 nella passata stagione: che sia un indizio per la prossima, di stagione? L’ex Spal, infatti, dovrebbe essere il titolare, dal momento in cui il nuovo tecnico Luciano Spalletti lo considera un importante patrimonio.