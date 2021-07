MondoNapoli Tv vi tiene sempre compagnia, anche d’estate e non vi lascia mai: infatti, ogni giorno va in onda il nostro solito notiziario delle ore 19. Questi i temi trattati oggi:

In primis, si è parlato delle dichiarazioni di ieri di Sarri rilasciate a Sportitalia, dove ha parlato del suo Napoli e di un eventuale ritorno a gennaio. Per i nostri esperti, Sarri avrebbe avuto problemi a tornare a Napoli, non per l’ostilità dopo il suo passaggio alla Juve, ma perché in quel momento la squadra aveva diverse defezioni e giocava ogni 3 giorni, per cui era difficile lavorare per un subentrante. Inoltre, è tornato sulla famosa dichiarazione dello Scudetto perso in albergo, aggiungendo alcuni dettagli, come il pianto di alcuni giocatori dopo la vittoria della Juve a San Siro.

Ebbene, per i nostri esperti, nonostante i giocatori siano professionisti e debbono pensare solo al loro impegno, sicuramente dopo una lotta del genere ci può stare che all’ennesima vittoria della rivale, quella squadra abbia mollato.

Successivamente, si è parlato di Mertens, che si è operato ieri e che secondo il Corriere potrebbe stare fuori 3 mesi e saltare le prime partite. Sicuramente un assenza del genere può creare problemi a Spalletti, e magari, per prevenire qualsiasi problema legato agli infortuni, prendere un giovane innesto come Kaio Jorge, un giovane da aspettare e da far crescere all’ombra di Osimhne.

Infine, abbiamo commentato la notizia legata al prolungamento di un anno per Giovanni Di Lorenzo: sicuramente il rinnovo è meritato, anche per via delle prestazioni dell’Europeo, e questo rinnovo tutela anche la società da eventuali offerte per il terzino, che ha giocato praticamente sempre.

Poi, abbiamo commentato le formazioni ufficiali di Italia-Spagna, la semifinale dell’Europeo, commentando la clamorosa scelta di tenere fuori Morata e schierare un tridente leggero da parte di Luis Enrique, una soluzione anomala ma che può creare problemi alla difesa. Mai come questa volta ci vorrà il miglior Immobile per vincere la partita.

