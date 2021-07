Come riportato da Transfermarkt, Italia-Spagna di questa sera è anche una rivincita per alcuni azzurri presenti nell’ultimo precedente tra le due squadre, avvenuto il 2 settembre 2017 in occasione delle qualificazioni ai Mondiali 2018.

La gara terminò con un secco 3-0 per gli spagnoli, con doppietta di Isco e gol di Morata. In campo per l’Italia, nell11 titolare, c’era anche Lorenzo Insigne.