Italia-Spagna ai rigori? Ecco chi andrebbe dal dischetto: c’è Insigne!

Questa sera l’Italia sfiderà la Spagna nella gara valevole per la semifinale degli Europei 2020. Fino a questo momento, diverse sfide sono state decise ai rigori, come ad esempio quella che ha portato la Francia fuori dalla competizione.

E se oggi la sfida arrivasse ai rigori, chi sarebbero i rigoristi azzurri? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sui possibili azzurri che tirerebbero dal dischetto. La certezza è Jorginho, con lui andrebbero in lista, se in campo al momento dei rigori, Insigne, Bonucci, Immobile e Berardi. Tra i potenziali e probabili subentrati a gara in corso ci sarebbero Belotti e Acerbi.

Per la Spagna, spiega la Gazzetta, il discorso è un po’ più semplice, visto che la Roja è arrivata ai rigori contro la Svizzera. Se saranno in campo, tireranno Morata, Koke, Gerard Moreno, Oyarzabal e Dani Olmo. Attenzione a Busquets, che con gli elvetici ha voluto tirarlo.

Infine un’analisi sui portieri: Donnarumma ha numeri migliori di Unai Simon coi club (13 rigori parati su 36 contro 3 su 15), ma in nazionale ha affrontato due volte i penalty e in entrambi i casi non li ha parati. L’iberico ha subito un gol su rigore con la Spagna a partita in corso, ma con la Svizzera ne ha neutralizzati due sui quattro affrontati a gara conclusa.