Dossena: “Italia superiore alla Spagna. Fabian? Merita più spazio. La 10 a Insigne? Meritata”

Beppe Dossena, campione del mondo 1982, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della sfida tra Italia e Spagna e del Napoli.

“L’Italia è superiore alla Spagna, anche se quella di questa sera è la prima partita in cui gli azzurri possono rischiare davvero. Gli spagnoli ci rispettano ma non ci temono. Non sono presuntuosi come il Belgio. La Spagna mi preoccupa perché è una Nazionale che sta subendo molte critiche e se il gruppo è molto compatto possono gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma, a mio avviso, la nostra Nazionale non ha nulla da temere. Credo che tra le quattro squadre rimaste la nostra sia superiore. Non abbiamo il talento o l’uomo che ci risolve le partite ma abbiamo un grande collettivo”.

“Fabian Ruiz? Mi sorprende che Luis Enrique lo abbia considerato poco, è un buonissimo giocatore. La 10 a Insigne? Meritata, sta vivendo un momento molto positivo ed è un fattore determinante per la Nazionale e non solo”.