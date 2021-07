Corbo: “Nessun problema tra Giuntoli e il Napoli: ieri è stato avvistato insieme a Spalletti”

Antonio Corbo, giornalista, ha parlato nel suo editoriale per Repubblica dei presunti problemi tra Giuntoli e il Napoli. Le sue parole:

“L’assenza nella conferenza del 30 giugno a Roma ha fatto circolare voci indiscrete sulla posizione del direttore sportivo. Ma proprio ieri sono stati visti insieme in Versilia. Al mare. Spalletti e Giuntoli. Parlano ogni giorno, sono amici e i toscani del calcio si intendono sempre. Anche loro due. Come travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di luglio. Che Spalletti abbia già rimosso qualche ombra sull’assetto dirigenziale in un mercato così complesso? Giuntoli sembra tranquillo, Spalletti felice di ascoltarlo”.