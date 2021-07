Dopo l’operazione alla spalla sinistra, Dries Mertens sarà out almeno per due mesi ma al Napoli non serve buttarsi sul mercato. Ne parla il Corriere dello Sport, che oltre a sottolineare la presenza di Osimhen e Petagna, fa sapere che tra le ipotesi tattiche di Luciano Spalletti c’è anche l’idea Lozano falso nove. Il messicano, in casi di emergenza, potrà giocare come prima punta, ruolo che aveva già provato con Ancelotti, seppur con scarsi risultati.