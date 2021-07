CdS – “Il giocatore non verrà ceduto dal Napoli, resta in squadra…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulle sue operazioni di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che Andrea Petagna rimarrà nel club partenopeo anche la prossima stagione. L’ex Spal, sembrava poter essere una delle probabili cessioni della società di Aurelio De Laurentiis, dalla quale ricavare denaro per un futuro investimento tecnico.

Con l’infortunio alla spalla di Dries Mertens, però, lo scenario è cambiato. Avere un centravanti in più (oltre Osimhen) su cui contare, in vista del rientro del belga in squadra, rassicura Luciano Spalletti.

Il tecnico potrebbe puntare, dunque, su Petagna in assenza di Mertens, oppure affidarsi all’opzione Lozano.