Tempestilli: “Organico del Napoli ottimo. A Spalletti piacerebbe riavere Emerson…”

Antonio Tempestilli, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“A Spalletti piacerebbe rivedere Emerson Palmieri come suo giocatore, farebbe molto comodo al Napoli mi sa. L’organico azzurro è ottimo, Luciano è un valore aggiunto, vive di calcio, vive la società, il centro sportivo. Potrà solo fare bene. Luis Enrique? Lo conosco per il suo periodo romano. Ha idee chiare, non guarda in faccia a nessuno, ha fatto anche scelte impopolari e va avanti per la sua strada e si vede anche in Nazionale. Ha vinto tanto ed è convinto dei suoi mezzi. Speriamo però che domani sbagli qualcosa”.