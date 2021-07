Repubblica – Contatti continui tra Spalletti e Cristiano Giuntoli

I rapporti tra Spalletti e Giuntoli sono continui.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, i due si stanno confrontando sul mercato e sul da farsi in ottica futura per allestire una squadra competitiva ed all’altezza di tutte le competizioni. Il caso Insigne rimane spinoso e il tecnico toscano vorrebbe assolutamente la permanenza del capitano per iniziare un nuovo ciclo con il 24 di Frattamaggiore ancora in maglia azzurra. Si sta avvicinando il ritiro di Dimaro e le valutazioni in chiave mercato diventano sempre più necessarie ed importanti.

Spalletti ascolta le proposte di Giuntoli e il tutto è ricambiato dal direttore sportivo ex Carpi.