Repubblica – Anche Formisano potrebbe dire addio dopo Giuntoli

Si prospetta un’estate infuocata in casa Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, dopo Giuntoli potrebbe dire addio anche Formisano: il responsabile dell’area marketing non è in rapporti idilliaci con la dirigenza e in particolar modo con il patron azzurro ADL. Per quanto riguarda Giuntoli, invece, è evidente che sia cambiato qualcosa dopo Verona-Napoli e che quindi si possa arrivare quanto prima alla rottura totale tra le parti.

ADL ha già sostituto l’attuale ruolo del team manager con l’arrivo di Santoro, un segnale inequivocabile della voglia di cambiamento che potrebbe avvolgere l’estate targata Napoli. Formisano e Giuntoli sono avvisati.