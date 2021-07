Paganini: “Fabiàn Ruiz sacrificabile? Koulibaly? Se arriva l’offerta importante…”

Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma su Radio Marte è intervenuto Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport che si è espresso sulla questione cessioni in casa Napoli.

“Maksimovic può tornare a Napoli? Da ciò che so ha avuto delle offerte importanti dalla Turchia però non è che sia così allettato da questa prospettiva. La possibilità che possa rinnovare con il Napoli – anche perché Spalletti lo stima – è concreta. Sarebbe comunque un giocatore che andrebbe a rinforzare la rosa e non credo che il Napoli farà a meno di Koulibaly. Io credo che al di là delle richieste non soddisfacenti-ha concluso- possa rimanere a Napoli.”

“Koulibaly? Se arriva l’offerta importante va via ma al 60% resta. Insigne? Al momento resta al 50%. Per me il Napoli non può permettersi di perdere il suo giocatore simbolo ma il ragazzo ha dato un messaggio chiaro: per lui può essere l’ultimo grande contratto. Fabian Ruiz potrebbe essere il sacrificato, le richieste da Real Madrid e Barcellona ci sono. Le valutazioni dei giocatori però sono un po’ scese.”

Ha argomentato anche la telenovela Emerson Palmieri dichiarando: “So che il Napoli un’offerta l’ha fatta al Chelsea. Spalletti ha contattato il giocatore e ha trovato terreno fertile, la prospettiva Napoli interessa al calciatore. Sicuramente il profilo interessa, ora però c’è un po’ la concorrenza della Roma perché è uno dei giocatori che Mourinho ha indicato come sostituto di Spinazzola.”

Inoltre c’è stata una carrellata di informazioni di mercato riguardo altre squadre, citando anche vecchie fiamme azzurre: “James Rodriguez al Milan? Mendes lo sta proponendo a destra e a sinistra. Il Milan vorrebbe puntare su un giocatore più giovane e con un ingaggio meno pesante. Sta pensando soprattutto a Zaccagni del Verona. Il Napoli era in pole position ma in ottica Spalletti sono altre le priorità. Il Milan però ha già speso tanto quindi deve portare via qualcosa a livello di gestione”.