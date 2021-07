Mondonapoli Tv – Le dichiarazioni di Gattuso, Insigne al Barça, Zielinski in Premier e il possibile rinnovo di CR7 con la Juve

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Anche per il mese di luglio vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Il primo talk di quest’oggi ha visto protagonista l’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese è tornato a parlare dopo l’addio anticipato alla Fiorentina e il mancato approdo al Tottenham.

Nel secondo talk si è parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne e delle voci di mercato riguardo un possibile interessamento del Barcellona per il capitano azzurro.

Piotr Zielinski è stato l’oggetto di discussione del terzo talk. Emergono voci di un possibile approdo in Premier League per il talento polacco.

Per ultimo abbiamo dedicato uno spazio a Cristiano Ronaldo e il suo rapporto con la Juventus: abbiamo parlato dei pro e dei contro di un eventuale rinnovo di contratto del portoghese con i bianconeri.

Clicca qui e rivivi la 35a puntata del tg di MondoNapoli TV.