GIANFRANCO ZOLA: THE MAGIC BOX

Compie 55 anni Gianfranco Zola, un’icona del calcio italiano e uomo importante per la storia del Napoli, grazie ai suoi gol pesanti per la vittoria del secondo scudetto partenopeo.

“The magic box” cresce nelle giovanili della Corrasi per poi firmare il primo contratto con la Nuorese e con la Torres. Nel 1989 per 2 miliardi di lire viene notato da Luciano Moggi e acquistato dal Napoli. Entusiasta della sua nuova avventura, s’integrerà meglio nel gruppo grazie all’ottimo rapporto con Diego Armando Maradona e Careca che aiuteranno a crescere meglio il fantasista sardo. Nel suo primo ritiro col Napoli inizia subito a dimostrare grandi qualità e con l’assenza di Alemao e Careca, impegnati con il Brasile per la qualificazione ai mondiali di Italia 90’, inizia a giocare da titolare il campionato 89-90 contribuendo con due gol alla vittoria del suo primo e unico scudetto in carriera. Sigla il primo gol contro l’Atalanta, mentre il secondo contro il Genoa; in quest’ultima gara, Zola segna in pieno recupero e permette al Napoli di vincere 2-1 e di mantenere inalterato il distacco di 2 punti dal Milan, diretta inseguitrice. Vince la Supercoppa Italiana del 1990 contro la Juventus per 5-1. Alla fine della stagione 90-91, eredita la maglia numero 10 di Maradona, che lascia il club proprio in quell’anno. Proprio il talento argentino, prima di andarsene, consiglia alla dirigenza partenopea di puntare su Zola, ritenendolo il suo ideale sostituto. Zola conclude la sua esperienza a Napoli con 105 partite e 32 gol. Continuerà la sua carriera al Parma per poi passare al Chelsea e poi al Cagliari. Intraprenderà la carriera da allenatore senza successo e viene ricordato come uno dei migliori calciatori di punizione in Serie A: 20 gol da calcio piazzato, quinto nella storia del massimo campionato italiano.