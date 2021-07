Gazzetta – A Monaco è stata la notte di Lorenzo Insigne

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Lorenzo Insigne e alla partita della nazionale contro il Belgio:

“Verratti ha vissuto la classica storia del ragazzino talentuoso, ma fisicamente limitato: «Magari tra qualche anno…». Almeno quattro vivai importanti gli hanno sbattuto la porta in faccia. Come fecero Inter e Torino con il bimbo Insigne. Lo ha raccontato: «Dopo quei rifiuti, volevo smettere». Grazie a Dio, ha tenuto acceso il sogno. La notte di Monaco è stato il Grande Risarcimento. O tiraggir all’Allianz Arena ha fatto girare anche la sua storia, forse, perché nel momento più importante, stavolta ha risposto. Ha sfregato la lampada ed è uscito il genio. Non la notte del grande Lukaku, ma del piccolo Insigne. E domani attendiamo la conferma nel tempio di Wembley dove contiamo di tornare per la finale, magari contro gli inglesi che sono grandi e grossi”