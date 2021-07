FOTO – Da oggi fino al 31 dicembre ci sarà una mostra gratuita dedicata a Maradona: i dettagli

Al centro commerciale Jambo1 di Trentola Ducenta da oggi fino al prossimo 31 dicembre, ci sarà una mostra fotografica gratuita in memoria di Diego Armando Maradona.

Sarà a cura di Sergio Siano e Yvonne de Rosa, e sarà titolata “Il Riscatto Sociale Attraverso Lo Sport” per spiegare i vari passaggi della vita del “Pibe de oro”, dai problemi di vita con la droga e la camorra, per proseguire con i grandi, grandissimi traguardi ottenuti da calciatore, sia a Napoli che in Nazionale ma anche nelle varie squadre in cui ha militato.