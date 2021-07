Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 su Lorenzo Insigne e la spiegazione sul tiro a giro, che ha portato l’Italia in semifinale.

Ecco quanto dichiarato: “La difficoltà più grande è quella di colpire di prima una palla del genere. Insigne invece per tirare quel tiro a giro ha bisogno di tanta forza nel piede per portare la palla in avanti. Lorenzo fa bene ad insistere, può e deve farlo ancora”.