Del Piero a Sky: “Lorenzo fa bene a riprovare il tiro a giro”

Alessandro Del Piero è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare di Insigne.

L’ex numero 10 della Juventus ha dichiarato parole al miele per l’attuale numero 10 della Nazionale: “La difficoltà è colpire di prima una palla del genere, però chi lo fa ha più facilità di darle forza. Insigne invece per tirare quel tiro a giro ha bisogno di tanta forza portando la palla in avanti. Lorenzo fa bene a riprovarci, può continuare a farlo ancora“

Le dichiarazioni dell’ex calciatore della Nazionale sottolineano un apprezzamento importante per Insigne, che ha spesso imitato proprio il gesto tecnico di Del Piero in più occasioni.