Cm.com – Si complica la trattativa per Thorsby. I due ostacoli

La trattativa per portare Morten Thorsby al Napoli sarebbe in salita. Il centrocampista norvegese in forza alla Sampdoria è uno degli obiettivi dei partenopei per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Tuttavia, a frenare la trattativa sono ben due ostacoli. Il primo è di natura economica, il Napoli sarebbe disposto a non offrire più di 6 milioni, mentre i blucerchiati ne richiedono 8. Il secondo è sul piano tecnico: il calciatore non rappresenterebbe un sostituto di Fabian Ruiz, piuttosto un calciatore di quantità da affiancare ad un altro con maggiori qualità tecniche. Il centrocampista non è seguito solo dagli azzurri, ma anche da alcuni club di Premier League. A riportare è calciomercato.com.