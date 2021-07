ANSA – De Luca: “Sono un po’ preoccupato per la Salernitana, spero si rispettino i valori sportivi”

ANSA – “Preoccupato per la Salernitana? Un po’ di preoccupazione ci deve essere. Mi auguro siano rispettati i valori sportivi, perché il campionato è stato vinto sul campo di calcio e questo merita rispetto. Mi auguro che la Figc e la proprietà facciano le persone serie. Ci sono delle regole che vanno rispettate. Le regole dicono che la società si deve vendere. La si venda o si diano garanzie effettive che non c’è più rapporto tra la vecchia proprietà e la nuova gestione“. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha risposto ai giornalisti a Benevento in merito alle sorti della Salernitana neo promossa in serie A. Lo riporta ANSA.