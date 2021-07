Alvino: “Insigne vuole restare ma De Laurentiis…”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo il rinnovo del Capitano partenopeo, Lorenzo Insigne, protagonista di uno straordinario europeo con l’Italia: “Lorenzo vuole restare a Napoli, per ora resta in silenzio ed è concentrato sull’Italia.

Su De Laurentiis ha puntualizzato: “De Laurentiis intanto ha gettato il pallone nell’area del calciatore, da vecchio volpone. Vuole spronarlo” e ha aggiunto una propria riflessione personale: “Spero non si creino veleni sul rinnovo. In questa fase le parole sono importanti e quello che viene detto non è campato in aria”.