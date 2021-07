Il mercato sta entrando davvero nel vivo e stanno iniziando ad arrivare le prime ufficialità anche per i calciatori. La Roma ha appena ufficializzato di aver concluso un operazione di prestito con il Marsiglia per Cengiz Under.

Il calciatore di proprietà giallorossa è appena rientrato dal prestito dal Leicester dove non ha trovato molto spazio. Anche con il nuovo allenatore Josè Mourinho, il turco non era al centro del progetto della squadra capitolina ed approderà in Francia.