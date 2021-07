L’unica squadra a non aver ancora l’allenatore per la prossima stagione di Serie A è lo Spezia. Dopo l’addio di Vincenzo Italiano trasferitosi alla Fiorentina, il club ligure muove passi in avanti per Thiago Motta.

Secondo l’edizione odierna di Tuttomercatoweb, l’ex centrocampista ha superato la concorrenza di Maran, Giampaolo e Farioli. L’ex allenatore del Genoa è in pole per la panchina dello Spezia.