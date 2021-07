Stando a quanto riportato da Sportitalia, Achraf Hakimi è sempre più vicino a lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato. Il terzino marocchino dopo un solo anno di permanenza a Milano, sponda nerazzurra, è pronto per vestire la maglia del PSG. Le visite mediche con il club francese sono previste martedì prossimo. Il calciatore dopo essersi sottoposto alle visite mediche, procederà poi per firmare il contratto che lo legherà al club parigino.