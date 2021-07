Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della nazionale spagnola, si prepara in vista della semifinale contro l’Italia valida per un posto alla finale di Wembley di Euro 2020. Il calciatore del Napoli ha postato in serata una foto dell’allenamento odierno.

Ecco quanto affermato: “Si torna a lavoro per prepararsi alla partita contro l’Italia”.

Di seguito il post: