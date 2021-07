Oyarzabal: “L’Italia è una grande squadra, dobbiamo dare il meglio di noi stessi”

Mikel Oyarzabal, esterno offensivo della Real Sociedad e della ‘Roja‘, ha parlato in conferenza stampa pre Italia Spagna, semifinale dell’Europeo che si giocherà martedì a Wembley.

Le sue parole:

Se siamo noi stessi possiamo vincere. Qualunque sia il rivale, dobbiamo fidarci dell’idea di calcio che abbiamo. L’Italia ha grandi interpreti. Sarà una partita molto difficile. Hanno mostrato il loro livello e sono in un grande momento, proprio come noi. Dobbiamo segnare un gol in più di loro“. Sulla partita con la Svizzera: ” “Studiamo portieri e tiratori. Abbiamo lavorato ai rigori in questo periodo e immagino che lo avranno fatto anche le altre squadre. Dietro c’è tanto lavoro e dobbiamo dargli valore“.