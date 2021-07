Marianella: “In caso di vittoria dell’Europeo, Jorginho è tra i candidati per il Pallone d’oro”

Jorginho è ormai uno dei migliori centrocampisti del mondo, punto fermo del Chelsea campione d’Europa e punto di riferimento dell’Italia semifinalista dell’ Europeo.

Massimo Marianella giornalista Sky, ha parlato dell’italo-brasiliano e delle possibilità di vittoria del Pallone d’Oro.

Le sue parole:

E’ stato sicuramente protagonista della vittoria del Chelsea in Champions League. Se l’Italia vince l’Europeo, Jorginho quindi porterebbe a casa i due trofei principali della stagione. Quando in un’annata c’è un Mondiale o un Europeo, la prima cosa che si guarda per l’assegnazione del Pallone d’Oro è il giocatore più importante della squadra che vince il trofeo. Quindi la candidatura sarebbe molto forte, non credo che possa essere il favorito di default ma rientrerebbe nella conversazione“.