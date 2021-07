Euro2020 – Spinazzola andrà in Finlandia per sottoporsi ad operazione chirurgica

Leonardo Spinazzola terzino della Roma e della Nazionale, ha disputato una grande stagione ed un grandissimo Europeo, concluso con l’epilogo peggiore, un bruttissimo infortunio al tendine d’achille.

Il calciatore della Roma ha subito una rottura sottocutanea in zona terzo mediale del tendine d’Achille del piede sinistro. Secondo quanto riportato da Sky, Spinazzola andrà in Finlandia per sottoporsi ad operazione chirurgica del professor Sakari Orava. Il recupero, aldilà dell’operazione, non sarà inferiore ai 6 mesi.