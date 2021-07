De Paul, Lautaro e Messi : Argentina in semifinale

(ANSA) – ROMA, 04 LUG – L’Argentina si è qualificata per la semifinale della Copa America di calcio, battendo in scioltezza l’Ecuador per 3-0 nel match disputato sul terreno dello stadio olimpico Pedro Ludovico Teixeira, a Goiania (Brasile).

‘Italiani’ protagonisti assoluti del match, sotto la regia di Leo Messi: il vantaggio è stato firmato da Rodrigo de Paul, su asssit proprio di Messi, al 40′ del primo tempo.

L’Albiceleste ha faticato un po’ nella ripresa ma, nel finale, Lautaro Martinez al 39′, servito ancora Messi, ha raddoppiato. Nei secondi conclusivi la stessa ‘Pulga’ ha calato il tris. In semifinale l’Argentina sfiderà la Colombia: appuntamento mercoledì alle 3 italiane: il giorno prima, Brasile e Perù si giocheranno l’altro posto per la finale in programma l’11 luglio alle 2 italiane. (ANSA).