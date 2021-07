La Salernitana dopo aver conquistato sul campo una bellissima promozione in Serie A, non è ancora certa di far parte del prossimo campionato di massima serie.

Secondo il Corriere della Sera, la decisione del Trust arriverà Mercoledì 7 luglio. Il Presidente Lotito ha inviato una nuova documentazione che dovrà essere analizzata, se tutto sarò giudicato legale la squadra campana farà parte della Serie A, altrimenti c’è il Benevento primo indiziato per il ripescaggio.