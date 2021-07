Micheal Folorunsho è un centrocampista di proprietà del Napoli, classe 98′ che ha disputato un’ottima stagione in Serie B con la maglia della Reggiana.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Luciano Spalletti è pronto a portarlo a ritiro di Dimaro per valutarne le qualità. In caso di nuovo prestito, la Reggiana ha fatto una nuova richiesta al Napoli ma sul centrocampista di origini nigeriane c’è forte anche il Lecce.