Ucraina-Inghilterra, le formazioni ufficiali

Alle ore 21 Ucraina e Inghilterra scenderanno in campo allo stadio Olimpico di Roma per il quarto quarto di finale di EURO2020. Ci troviamo nella parte di tabellone opposta rispetto all’Italia, quindi si tratta di potenziali avversarie in finale per gli azzurri. Di seguito le formazioni ufficiali:

Ucraina (5-3-2): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Krytsov, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Sterling; Kane.