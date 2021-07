Dopo il brutto infortunio di Leonardo Spinazzola, Mancini dovrà optare per Emerson Palmieri come quarta pedina per la difesa. Secondo La Gazzetta dello Sport il terzino italo-brasiliano, obiettivo del Napoli, è la prima opzione contro la Spagna. Una soluzione alternativa, invece, per Mancini potrebbe essere spostare Di Lorenzo a sinistra, nel Napoli a volte l’ha fatto, con Toloi a destra.