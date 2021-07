MONDONAPOLI TV – L’Italia vince contro il Belgio, il rinnovo di Insigne, gli incedibili di Spalletti e la richiesta Emerson Palmieri

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Anche per il mese di luglio vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Nel primo talk di quest’oggi abbiamo parlato della Nazionale Italiana, protagonista ieri sera di una grande prestazione contro il Belgio, analizzando le prestazioni di Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo.

Nel secondo talk si è parlato della lista degli incedibili presentata da Spalletti a De Laurentiis: presenti Meret, Di Lorenzo, Manolas, Zielinski, Osimhen, Mertens e Lozano.

Lorenzo Insigne e il rinnovo del suo contratto sono stati l’oggetto di discussione del terzo talk: è importante capire quale sarà il futuro del capitano azzurro, vista anche la grande pubblicità che si sta facendo giocando l’Europeo.

L’ultimo spazio è stato dedicato a Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e dell’Italia. L’italo-brasiliano ha dato il suo sì a Luciano Spalletti per un possibile approdo a Napoli.

