Cm.com – Situazione bloccata per il rinnovo di Insigne, le parole di De Laurentiis fanno tremare i tifosi

La testata online calciomercato.com ha parlato della situazione riguardante il rinnovo di Insigne con il Napoli, definendola una situazione bloccata. Il contratto del capitano scadrà il 30 giugno 2022 e negli ultimi mesi più volte le parti hanno parlato di un possibile rinnovo, senza però trovare un accordo. Gli ultimi contatti non sono stati positivi, così come le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che in conferenza stampa ha detto: “Dopo gli Europei ci si incontrerà, si parlerà e sarà quel che sarà”.

Adesso – continua la testata – Insigne è concentrato su Euro 2020 e con le sue prestazioni potrebbe aver già attirato diverse sirene. Situazione spinosa quella che si è ritrovato a gestire il Napoli.