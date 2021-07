Balotelli: “Manco io all’Italia? No, stanno facendo benissimo! Sugli azzurri che non si sono inginocchiati dico che…”

Mario Balotelli, ex attaccante della Nazionale Italiana, ha parlato attraverso il suo profilo Instagram di vari temi, tra cui l’Italia e il movimento del ‘Black Lives Matter‘ che ha scatenato qualche critica in Italia nelle ultime settimana. Le sue parole:

“Se manco io all’Europeo? No, l’Italia sta facendo benissimo anche senza di me. Gli azzurri non si sono inginocchiati in altre partite? Avrei fatto inginocchiare tutti“.

Alla domanda “Pensi di poter tornare in Nazionale per il mondiale 2022?” l’attaccante ha risposto postando l’immagine delle dita incrociate.