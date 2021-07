L’Italia vola in semifinale, grazie alla vittoria ottenuta contro il Belgio. Gli azzurri sfideranno la Spagna e, dopo aver battuto Dries Mertens, per Insigne, Di Lorenzo e Meret è in arrivo un’altra sfida “in famiglia” contro Fabian Ruiz.

La nazionale italiana ha ottenuto questa vittoria grazie anche al capolavoro di Lorenzo Insigne, che è poi risultato il gol vincente. A festeggiare anche il Napoli che, su Twitter, ha pubblicato questo post: