Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio risponde così alle domande sui portieri protagonisti sul mercato:

“Il portiere dell’Ajax André Onana va sempre più verso l’Inter a parametro zero per l’anno prossimo, arriverebbe nel 2022. Il Napoli vuole mantenere l’opzione sul portiere ceco Tomas Vaclik e non è in corsa”.