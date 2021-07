Sky – Atalanta forte su Pobega: la richiesta del Milan, i dettagli

Tommaso Pobega si avvicina all’Atalanta, che sta facendo sul serio per prenderlo dal Milan. Gianluca Di Marzio a Sky ha parlato dell’affare, il club prova un Pessina bis

“Milan che sta cedendo Pobega dato che la trattativa con l’Atalanta di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi sta andando avanti in maniera concreta. Il club di Percassi vuole il 21enne rivelazione dello Spezia di Italiano. Per lasciarlo partire il Milan vuole un cifre non minore ai 12mln. I club stanno ragionando per trovare una soluzione”.