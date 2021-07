Rinnovo Insigne – Quante pretenditi per il capitano del Napoli!

Un nodo pronto a sciogliersi a fine Europeo, quello relativo al rinnovo del capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Ormai dalla fine del campionato non si fa che parlare di questo rinnovo, che per il momento è solo un grande punto interrogativo, Lorenzo è impegnato con la nazionale italiana e per il momento la volontà delle parti è chiara: aspettare e poi valutare. Sicuramente nelle mente di Insigne così come quella di ADL il rinnovo è più di una semplice ipotesi, un qualcosa che potrebbe mettere il sigillo sul ‘Magnifico’ facendolo diventare definitivamente una bandiera dei partenopei, in un calcio che di romantico non ha più molto.

Stando però alle quote dei bookmakers di AAMS, che addirittura quotano un possibile rinnovo o addio del 24 azzurro, tutto sembra apertissimo. Al momento quotato molto basso il rinnovo, mentre in alto nelle gerarchie c’è il Milan, che potrebbe rinforzarsi in attacco e pensare di acquistarlo. Sulla scia dell’entusiasmo – e delle quote impazzite – ci sono anche Roma, Juventus, Siviglia e Barcellona anche se i blaugrana hanno già smentito un possibile interesse.

Se pur piuttosto basse restano in gioco anche Inter, West Ham e Arsenal per non parlare dei fanalini di coda Borussia Dortmund e Valencia.

Insomma, tutti si sbizzarriscono ma la vera domanda resta: Insigne rinnoverà con il Napoli?