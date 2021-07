Repubblica – Ounas e Luperto pronti per il ritiro di Dimaro

Ounas e Luperto saranno visionati direttamente da mister Spalletti a Dimaro.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, entrambi rientrato da un’esperienza a Crotone non proprio entusiasmante: nonostante la retrocessione, però, i due calciatori azzurri hanno fatto comunque bene e meritano di giocarsi un’opportunità con il nuovo allenatore azzurro. Luperto potrebbe rimanere e rinforzare la batteria dei difensori centrali, per Ounas il discorso è più complicato a causa della vasta scelta in attacco e per una zona di campo in cui farebbe dunque indubbiamente fatica a ritagliarsi un minimo di spazio.

Spetterà a Spalletti decidere cosa fare per il futuro di Ounas e Luperto, i cui test a Dimaro Folgarida dal 15 al 25 Luglio saranno fondamentali.